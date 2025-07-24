Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği iptal edildi

Açıklamada, "25 Temmuz Cuma günü yapılması planlanan 'Bilim Şenliği' etkinliğimiz iptal edilmiştir. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle iptal edildi.

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