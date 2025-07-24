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        Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği iptal edildi

        Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:09 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:09
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        Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği iptal edildi
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        Samsun'da düzenlenecek Bilim Şenliği, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında 5 orman çalışanı ile 5 AKUT gönüllüsünün şehit olması nedeniyle iptal edildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale ederken yaşamını yitiren kahramanlar rahmetle anıldı.

        Açıklamada, "25 Temmuz Cuma günü yapılması planlanan 'Bilim Şenliği' etkinliğimiz iptal edilmiştir. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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