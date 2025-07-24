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        Samsun merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu; 25 gözaltı

        SAMSUNmerkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 12:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 12:10
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        Samsun merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonu; 25 gözaltı
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        SAMSUNmerkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda, 25 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Kendilerini 'bankada müşteri temsilcisi' ve 'genel müdürlük görevlisi' olarak tanıtıp, vatandaşları 'sigorta poliçeniz var, kullanılmayan sağlık sigortası hakkınız bulunmakta, para iadesi yapılacak' söylemleriyle kandırarak, TC kimlik numarası, kredi kartı bilgileri, aile bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerini ele geçiren 25 şüpheli, tespit edildi.

        30 FARKLI ADRESE BASKIN

        Mağdurlar adına kredi kullanarak veya eksi bakiyeleri kullanıp, başka banka hesaplarına 5 milyon 300 bin lira aktardıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Samsun merkezli, Kayseri, İstanbul, Tekirdağ, Şanlıurfa, Bursa, Bitlis, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Adana, Aydın, Trabzon, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir ve Siirt olmak üzere toplam 17 ildeki 30 farklı adrese 21 Temmuz'da eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. 25 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile 2 av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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