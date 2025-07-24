Samsun'da bir kişi cami bahçesinde ölü bulundu

Yapılan incelemede hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin Mustafa Aydoğdu (57) olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Yunus Emre Camisi'ne gelen vatandaşlar, bir kişinin bahçede hareketsiz yattığını gördü.

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