Tıbbi alet tamircisi görünümlü iş yerinde kurusıkı tabanca dönüştüren zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı görünümü verilen iş yerinde kurusıkı tabancaların ruhsatsız ateşli silahlara dönüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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