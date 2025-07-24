Tıbbi alet tamircisi görünümlü iş yerinde kurusıkı tabanca dönüştüren zanlı tutuklandı
Samsun'da tıbbi alet tamircisi görünümlü iş yerinde kurusıkı tabanca dönüştürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Samsun'da tıbbi alet tamircisi görünümlü iş yerinde kurusıkı tabanca dönüştürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesinde tıbbi alet tamiri ve bakımı yapıldığı görünümü verilen iş yerinde kurusıkı tabancaların ruhsatsız ateşli silahlara dönüştürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca ile 3 fişek ele geçirdi.
Silah dönüştürme işlemlerini gerçekleştirdiği belirlenen E.M., gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına çıkarılan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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