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        Bafra'dan itfaiye ekipleri Karabük'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veriyor

        Samsun'un Bafra ilçesinden itfaiye ekipleri, Karabük'teki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:46 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:46
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        Bafra'dan itfaiye ekipleri Karabük'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veriyor
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        Samsun'un Bafra ilçesinden itfaiye ekipleri, Karabük'teki orman yangını söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye ulaştı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra Bölge İtfaiye Amirliğine bağlı araç ile 3 personel, Karabük'ün Ovacık ilçesi Kışla Mahallesi'nde devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye gitti.

        Bafra itfaiye ekibi, bir yandan yangına müdahale ederken, diğer yandan orman işletme arazözlerine su ikmali yaparak söndürme faaliyetlerinin kesintisiz devam edilmesine katkı veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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