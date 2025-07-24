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        OMÜ Vakfı Koleji spor alanlarını yeniledi

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Kolejinin spor alanlarını yenilediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 17:00 Güncelleme: 24.07.2025 - 17:00
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        OMÜ Vakfı Koleji spor alanlarını yeniledi
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vakfı Kolejinin spor alanlarını yenilediği bildirildi.

        OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, toplam 4 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen kapsamlı spor alanı yenileme projesinde, zeminlere çocukların düşme anında yaralanmasını önleyen özel dolgu sistemi uygulandı.

        Kolejin ön ve arka bahçesinde spor alanlarına uygulanan dolgu, estetik bir görünüm de sunuyor.

        Yenileme kapsamında ayrıca alana 2 pickleball, 2 basketbol ve 2 voleybol olmak üzere 6 spor sahası da kazandırıldı.

        OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, eğitimin sadece akademik bilgiyle sınırlı olmadığını, çocukların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğunu kaydetti.

        OMÜ Vakfı Kolejinde yürütülen kapsamlı yenileme ve spor alanı çalışmalarının öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyeceğini vurgulayan Aydın, "Üniversite yönetimi olarak bizler de bu süreci yakından takip ediyor, gereken her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Geleceğe güvenle bakan bireyler yetiştirmek, ancak böylesine nitelikli ortamlarla mümkün olur." ifadelerini kullandı.

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