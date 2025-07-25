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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:55 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:55
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        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 100 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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