Yeşilay, yeşil renkli hilal şeklindeki kurabiyelerle bağımlılığa dikkati çekti

BATUHAN DİŞBUDAK - Yeşilay Samsun Şubesi öncülüğünde bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla hilal şeklinde yeşil renkli kurabiye yapılıp vatandaşlara dağıtıldı.

Samsun'daki aşçılık akademisi atölyesinde Samsun, Amasya ve Sivas'tan şube başkanları, kadın ve gençlik komisyonu başkanı ile gönüllülerin katılımıyla, Yeşilay'ı temsilen hilal şeklinde yeşil renkli kurabiyeler yapıldı.

Kurabiyeler, farkındalık oluşturmak amacıyla Atakum sahilinde vatandaşlara dağıtıldı, bağımlılıkla ilgili bilgi verildi.

Yeşilay Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadele için her fırsatın değerlendirilmesi ve insanlara dokunulması gerektiğini söyledi.

- "Amacımız Yeşilay'ın sevgisini insanlarımızın gönüllerine yerleştirmek"

Yeşilay isminin vatandaşların gönüllerinde yer edinmesi gerektiğini vurgulayan Ejder, "Çok güzel bir kurabiye çalışması yapıldı, yeşil renkte, Yeşilay'ın simgesi olan hilal şeklinde. Amacımız Yeşilay'ın sevgisini insanlarımızın gönüllerine yerleştirmek, Yeşilay'ı hatırlatmak, onlar için çalıştığımızı hissettirmek. Tek derdimiz, gayemiz bu. Herkesten Yeşilay'a destek olmalarını talep ediyoruz. Çünkü hiçbir aile, kendini bağımlılıktan korunmuş olarak kabul edemez. Her genç, her çocuk hayatın bir döneminde bir bağımlılık türüne yakalanabilir. Onun için halkımızdan Yeşilay'a destek olmalarını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşilay başkanları olarak farklı bir farkındalık oluşturması açısından mutfağa girdiklerine dikkati çeken Ejder, şunları kaydetti:

"Bağımlılıkla mücadele için her fırsatı değerlendirmek istiyoruz. Bazen futbol turnuvasında çocuklarımıza ödül veriyoruz. Bazen bir mutfak atölyesi gerçekleştiriyoruz, workshop şeklinde faaliyetlerde bulunuyoruz. Bizim bir mottomuz var, 'Yeşilay her yerde'. Yeşilay her yerde bayrak göstermeli. Futbol takımı stadyuma çıkarken orada pankart açabilir veya bir etkinlikte kadınlarımızı, gençlerimizi bir araya getirebiliriz. Hayat boşluk kabul etmiyor. Gençlerimizin, insanlarımızın faydalı faaliyetlerle zamanını doldurursak, onların bağımlılığa geçmelerini önlemiş oluyoruz. Bu açıdan da özellikle spor, sanat, müzik gibi faydalı ve güzel hobiler, çocuklarımızı, gençlerimizi bağımlıktan da koruyor. Takım çalışması, arkadaş ruhunun gelişmesi, bir sonraki faaliyetlerimizi güçlendiriyor."

- "Bağımlılıkla mücadele kapsamında her noktada olmaya çalışıyoruz"

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de yeşil kurabiyelerle farkındalık oluşturmak için mutfağa girdiklerini, önlüklerini, şapkalarını takarak tezgahın başına geçtiklerini anlattı.