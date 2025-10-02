Samsun'da trafik kazasında aynı aileden 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesindeki trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Avni Geriş idaresindeki 55 ASV 475 plakalı otomobil ile Nursel Özer (43) yönetimindeki 55 SU 873 plakalı otomobil Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’ndaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Özer ve yanında bulunan Güllü Özer yaralanırken Nurhan Özer'in (45) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer otomobil sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye getirilen Güllü Özer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.