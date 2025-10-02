İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı Samsun'da kınandı

Samsun'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısı protesto edildi.

Samsun'da Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Katılımcılar, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'ndakiler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Programda katılımcılara, "Marinette" gemisinde bulunan Türk aktivistlerden Samsun Üniversitesi Deniz Ulaştırma Mühendisliği Araştırma Görevlisi Emine Güneş'in bir televizyon kanalına bağlandığı kayıt dinletildi.

Programda ayrıca, "Sumud'a bir dua, bir imza da sen bırak" etkinliği kapsamında katılımcılar kağıtlara dualarını yazarak imza attı.

Burada basın metnini okuyan gönüllülerden Ayşenur Evren, insanlık tarihinin en ağır kuşatmalarından birine şahit olduklarını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye yönelik insanlık dışı ablukayı kırmayı amaçlayan aktivistlerden oluştuğunu dile getiren Evren, "Bu filo adaletin, insanlığın ve özgürlüğün sesi olmayı hedeflemektedir. Bu filonun temel hedefi Gazze ablukasını kırmak. Bu doğrultuda Gazze'ye deniz yoluyla ulaşarak hayat kurtaran insani yardımları doğrudan ulaştırmak ve işgalci İsrail'in Gazze'deki katliamları ile sistematik soykırım faaliyetlerini görünür kılmak amaçlanmaktadır. Küresel Sumud Filosu, yeryüzünün tamamında vicdan ve mesuliyet duygusuna sahip tüm insanların ortak duruşunu temsil etmektedir." ifadelerini kullandı.