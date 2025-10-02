Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 TenisTurnuvası'nda çeyrek final maçları sona erdi

        Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 20:39 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uluslararası Samsun Açık WTA 125 TenisTurnuvası'nda çeyrek final maçları sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.

        Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor.

        Green Golf ve Tenis Kulübünde Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun beşinci gününde çeyrek final karşılaşmaları son buldu.

        Müsabakalarda Çek Darja Vidmanova milli tenisçi Berfu Cengiz'i, Sloven Kaja Juvan Rus Anastasiya Tihonova'yı, Polonyalı tenisçi Linda Klimovicova Alman rakibi Caroline Werner'ı, Çek Nikola Bartunkova milli tenisçi Ayla Aksu'yu, İspanyol Kaitlin Quevedo Alman Emily Appleton'u, Rus Maria Glebovna Bulgar Isabella Shinikova'yı, Fransız Amandine Hesse aynı ülkeden Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah'ı, Belçikalı Sofia Costoulas Makedon Lina Gjorcheska'yı yendi.

        Turnuvada yarın tekler ve çiftler yarı final karşılaşmaları yapılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta penaltı ve goller var!
        Maçta penaltı ve goller var!
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de Sırbaşmak Mahallesi'nde yapılan caminin temeli atıldı
        Vezirköprü'de Sırbaşmak Mahallesi'nde yapılan caminin temeli atıldı
        Terme'de 25 metrelik yeni bulvar için çalışmalar başladı
        Terme'de 25 metrelik yeni bulvar için çalışmalar başladı
        Vezirköprü Ziraat Odasında Gültekin Kaya dönemi
        Vezirköprü Ziraat Odasında Gültekin Kaya dönemi
        Samsun'da ayakkabı boyacısı sokakta bulduğu 42 bin lirayı sahibine ulaştırd...
        Samsun'da ayakkabı boyacısı sokakta bulduğu 42 bin lirayı sahibine ulaştırd...
        Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları'nın dördüncüsü Samsun'da s...
        Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları'nın dördüncüsü Samsun'da s...