Uluslararası Samsun Açık WTA 125 TenisTurnuvası'nda çeyrek final maçları sona erdi
Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.
Türkiye Tenis Federasyonu gözetiminde Green Golf ve Tenis Kulübü tarafından düzenlenen Uluslararası Samsun Açık WTA 125 Tenis Turnuvası'nda çeyrek final karşılaşmaları tamamlandı.
Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) resmi takviminde yer alan turnuvada, 26 ülkeden 55 profesyonel kadın tenisçi mücadele ediyor.
Green Golf ve Tenis Kulübünde Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Karadeniz'de ilk kez yapılan organizasyonun beşinci gününde çeyrek final karşılaşmaları son buldu.
Müsabakalarda Çek Darja Vidmanova milli tenisçi Berfu Cengiz'i, Sloven Kaja Juvan Rus Anastasiya Tihonova'yı, Polonyalı tenisçi Linda Klimovicova Alman rakibi Caroline Werner'ı, Çek Nikola Bartunkova milli tenisçi Ayla Aksu'yu, İspanyol Kaitlin Quevedo Alman Emily Appleton'u, Rus Maria Glebovna Bulgar Isabella Shinikova'yı, Fransız Amandine Hesse aynı ülkeden Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah'ı, Belçikalı Sofia Costoulas Makedon Lina Gjorcheska'yı yendi.
Turnuvada yarın tekler ve çiftler yarı final karşılaşmaları yapılacak.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.