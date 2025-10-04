Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
F.D. (30) yönetimindeki 55 HA 028 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde F.A'nın (34) kullandığı 55 TA 099 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, ön tekerleri kopan otomobil ise yaklaşık bir kilometre sürüklenerek durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
