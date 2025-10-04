Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 10:03 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        F.D. (30) yönetimindeki 55 HA 028 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Karaköy mevkisinde F.A'nın (34) kullandığı 55 TA 099 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi, ön tekerleri kopan otomobil ise yaklaşık bir kilometre sürüklenerek durabildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

        Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Vezirköprü RAM'da özel eğitim bilgilendirme semineri düzenlendi
        Vezirköprü RAM'da özel eğitim bilgilendirme semineri düzenlendi
        Tekkeköy'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        Tekkeköy'de Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi
        Samsun'da Filistin'e destek için tekneler kortej oluşturdu
        Samsun'da Filistin'e destek için tekneler kortej oluşturdu
        Kavak'ta okul öncesi farkındalık şenliği yapıldı
        Kavak'ta okul öncesi farkındalık şenliği yapıldı
        Samsun'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karade...
        Samsun'da denizciler Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Karade...