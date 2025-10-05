Samsun'da narkotik operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı

Çalışmalarda şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında 3 bin 256 sentetik ecza, 277,5 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

