        Vezirköprü Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

        Vezirköprü Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı

        Vezirköprü Belediyesi, Mehmet Paşa Mahallesi Köprülüler Caddesi'nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında faaliyetlerine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 14:41
        Vezirköprü Belediyesi yeni hizmet binasına taşındı
        Vezirköprü Belediyesi, Mehmet Paşa Mahallesi Köprülüler Caddesi'nde yapımı tamamlanan yeni hizmet binasında faaliyetlerine başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hizmete giren modern bina, çağın ihtiyaçlarına uygun mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla vatandaşlara daha hızlı ve konforlu hizmet sunmayı hedefliyor.

        Belediye Başkanı Murat Gül, yeni binanın ilçeye yakışır nitelikte olduğunu belirterek, "Vezirköprü'nün gelişimi, huzuru ve geleceği için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni hizmet binamız ilçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

