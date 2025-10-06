Samsun'da fuhuş operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Samsun'da bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince merkez Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonuna operasyon gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde, iş yerinde fuhuş yapıldığının tespit edilmesi üzerine 3 kişi ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
İş yeri sahipleri A.K. (27) ve A.K. (41) de "fuhşa teşvik, yer ve imkan sağlama" suçundan gözaltına alındı.
