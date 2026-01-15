Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:13 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idmanı futbolcular, çift kale maç ile tamamladı.

        Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        "MHP ile görüş ayrılığı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağımlılık terör kadar tehlikeli
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        "İran'ı yakından takip ediyoruz"
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        MSB: İran sınırında tüm tedbirler alındı
        Nazım Hikmetli veda
        Nazım Hikmetli veda
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Para dolu poşeti çöpe attı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        48 derecelik suyun anlık buza dönüştüğü nokta
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        NYT: ABD'nin İran'a olası saldırısı günler sonra olacak
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump: Anlaşmanın önündeki engel Zelenskiy
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Trump'ın İran açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında düşüş
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Durumu çok ciddi
        Durumu çok ciddi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Derya Çayırgan için ev hapsi talebi
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Fofana teklifi ortaya çıktı!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        Avrupa'da transferin gözdesi: En-Nesyri!
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        "Hikâye beni içine çekti"
        "Hikâye beni içine çekti"

        Benzer Haberler

        Samsun'da 253 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak
        Samsun'da 253 bin öğrenci karne heyecanı yaşayacak
        Sahte kimlikle başkasının arsasını 10 milyon TL'ye sattı
        Sahte kimlikle başkasının arsasını 10 milyon TL'ye sattı
        Samsun'da yenilenebilir enerjili tematik park yarışması
        Samsun'da yenilenebilir enerjili tematik park yarışması
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
        Havza'da ODES kapsamındaki çocuklara yönelik program düzenlendi
        Havza'da ODES kapsamındaki çocuklara yönelik program düzenlendi
        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü (2)
        Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü (2)