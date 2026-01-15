Samsunspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 18 Ocak Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleri ile başlayan idmanı futbolcular, çift kale maç ile tamamladı. Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

