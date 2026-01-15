Habertürk
Habertürk
        Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi öldü

        GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi öldü

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:41
        GÜNCELLEME - Samsun'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklanan kişi, yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, 2 Ekim 2025'te cezaevinden çıkan Dursun C. (40), Mesut İ.'nin (50) ikametinin bulunduğu Sanayi Mahallesi Hacı Hasan Taş Sokak'a gitti.

        Taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun C, Mesut İ.'yi bıçakla göğsünden yaraladı.

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mesut İ, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından Dursun C, suç aletiyle polise teslim oldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


        Öte yandan Dursun C.'nin cezaevinde bulunduğu dönemde eski eşini Mesut İ.'nin rahatsız ettiği, aralarında bu nedenle husumet oluştuğu iddia edildi.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

