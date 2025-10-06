Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi

        –Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:14 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:14
        Vezirköprü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi
        –Vezirköprü İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında program gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve haftanın önemine ilişkin sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

        Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" konulu konferansında, Hz. Muhammed’in aile bireyleriyle ilişkilerini ve aile içi ahlak anlayışını örneklerle anlattı.

        İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, İl Müftüsü Seyfullah Çakır’a teşekkür ederek kendisine hediye takdim etti.

        Programa, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Nurettin Edis, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, kamu kurumlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

