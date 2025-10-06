Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 20:21 Güncelleme: 06.10.2025 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

        A.G'nin idaresindeki 34 NCY 861 plakalı otomobil Samsun-Ankara kara yolunda bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki B.A yaralandı.

        Yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        Seçil Erzan’a 362 yıl hapis istendi
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        İzmir'de 2 kadın cinayeti!
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        Bu çocuk 16 yaşında... Pimi çekilmemiş el bombasını pastaneye attı! O anlar kamerada!
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Vezirköprü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi
        Vezirköprü'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı düzenlendi
        Samsun'da kestane kanseri ve gal arısı zararlısına dayanıklı türler üretili...
        Samsun'da kestane kanseri ve gal arısı zararlısına dayanıklı türler üretili...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" eserini sahneleyecek
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" eserini sahneleyecek
        Ziraat Fakültesinde yetiştirilen hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestane...
        Ziraat Fakültesinde yetiştirilen hastalığa ve zararlılara dayanıklı kestane...
        Samsun'da ocakta unutulan tencere paniğe neden oldu
        Samsun'da ocakta unutulan tencere paniğe neden oldu
        Samsun'da yağış öncesi ırmak ve dere yatakları temizleniyor
        Samsun'da yağış öncesi ırmak ve dere yatakları temizleniyor