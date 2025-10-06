Samsun'da bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Samsun'un Atakum ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
A.G'nin idaresindeki 34 NCY 861 plakalı otomobil Samsun-Ankara kara yolunda bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki B.A yaralandı.
Yaralı ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
