İYİ Parti Vezirköprü 4. Olağan Kongresi yapıldı

Üç dönemdir görev yapan kurucu başkan Salih Gürbüz ise teşekkür konuşması yaparak görevini devretti.

Kongrede birlik ve beraberlik mesajları verilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da mesajları okundu.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, tek listeyle gidilen seçimde Ramazan Yanar, oyların tamamını alarak yeni ilçe başkanı oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.