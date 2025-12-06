Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 06.12.2025 - 19:24 Güncelleme: 06.12.2025 - 19:24
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan R.A'yı (48) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

