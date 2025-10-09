Samsun'da tır kayganlaşan yolda kontrolden çıktı
Samsun'un Terme ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Samsun'un Terme ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
B.Y. idaresindeki 55 GR 789 plakalı tır, Sakarlı Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.
Yol kenarında bulunan elektrik direği ile tellere çarpan araçta maddi hasar oluştu.
Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.