Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.E. (64) yönetimindeki 34 PK 213 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek, aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
