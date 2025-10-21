Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 16:51 Güncelleme: 21.10.2025 - 16:51
        
        Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

        Nurullah Sabırlı idaresindeki 05 AB 049 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Samsun-Vezirköprü kara yolu Yeni Mescit Mahallesi mevki Buğday Pazarı Kavşağı'ndan karşıya geçmek isteyen Kemal Alaçam idaresindeki 05 DN 447 otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini sevk edildi.

        Kazada araçta sıkışan sürücü Kemal Alaçam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince kurtarılarak Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

