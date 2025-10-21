Samsun'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Nurullah Sabırlı idaresindeki 05 AB 049 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Samsun-Vezirköprü kara yolu Yeni Mescit Mahallesi mevki Buğday Pazarı Kavşağı'ndan karşıya geçmek isteyen Kemal Alaçam idaresindeki 05 DN 447 otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Kemal Alaçam, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliği ekiplerince kurtarılarak Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.
