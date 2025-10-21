Samsun'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekiplerini sevk edildi.

Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

