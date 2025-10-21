Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        SAMDOB "Bastien ve Bastienne" operasını sanatseverlerle buluşturdu

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Bastien ve Bastienne" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 21:58 Güncelleme: 21.10.2025 - 21:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        SAMDOB "Bastien ve Bastienne" operasını sanatseverlerle buluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği "Bastien ve Bastienne" eserini sanatseverlerle buluşturdu.

        Mozart'ın 1768 yılında bestelediği komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Bastien ve Bastienne" operası, Samsun'da Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicilerin beğenisine sunuldu.

        Librettosunu Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Heinrich Friedrich Müller ve Johann Andreas Schachtner'in kaleme aldığı eserde iki genç aşık olan "Bastien ve Bastienne"nin komik ve romantik maceraları ele alınıyor.

        Rejisör Cenk Bıyık'ın yönetiminde sahnelenen eserde, "Bastien ve Bastienne"nin, bugünün dünyasındaki aşkları minik bir kafede geçmekte.

        Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olduğu operanın dekor tasarımını Orhan Açıkgöz, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonunu ise Murat Turgut yaptı.

        Kapalı gişe sahnelenen tek perdelik eserin prömiyeri sanatseverlerden ilgi gördü.

        "Bastien ve Bastienne" operası 23 Ekim Perşembe günü saat 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        İşte F.Bahçe-Karagümrük maçının VAR kayıtları
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...

        Benzer Haberler

        Samsun'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam...
        Samsun'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam...
        Polisten kaçarken düşüp yakalandı, üzerinden uyuşturucu madde çıktı
        Polisten kaçarken düşüp yakalandı, üzerinden uyuşturucu madde çıktı
        Cinayete azmettirdiği iddiasıyla yargılanan sanık: Sercan'ı kimse cinayete...
        Cinayete azmettirdiği iddiasıyla yargılanan sanık: Sercan'ı kimse cinayete...
        İstinat duvarında çökme riski tespit edildi, yol ulaşıma kapatıldı
        İstinat duvarında çökme riski tespit edildi, yol ulaşıma kapatıldı
        Ladik Belediye Başkanı Topal, Türkiye birincisi Hafize İlbay'a altın taktı
        Ladik Belediye Başkanı Topal, Türkiye birincisi Hafize İlbay'a altın taktı
        Samsun'da istinat duvarının çökme tehlikesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıl...
        Samsun'da istinat duvarının çökme tehlikesi nedeniyle cadde trafiğe kapatıl...