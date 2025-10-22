Samsunspor, Dinamo Kiev maçına hazır
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
Basına açık bölümde 5'e 2 oynayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Bedirhan Çetin ve Ebrima Ceesay katılmadı.
Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.
