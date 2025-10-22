Habertürk
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 16:49 Güncelleme: 22.10.2025 - 16:49
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde terör örgütü FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu, JASAT ile İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan polislikten ihraç edilen R.D.'yi (59) yakaladı.

        Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

