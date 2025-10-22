Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Alfraganus Üniversitesi heyeti Ondokuz Mayıs Üniversitesini ziyaret etti

        Özbekistan Alfraganus Üniversitesi heyeti Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ı ziyaret etti.

        Giriş: 22.10.2025 - 17:10 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:10
        Özbekistan Alfraganus Üniversitesi heyeti Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın'ı ziyaret etti.

        OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Özbekistan'ın köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Alfraganus Üniversitesinden Tıp Fakültesi heyeti, iş birliği görüşmeleri için OMÜ'yü ziyaret etti.

        Ziyaretin ilk gününde, Alfraganus Üniversitesi heyetinde yer alan Tıp Fakültesi Dekanı Dr. Isayev Ilshod Sultanovich, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Dr. Nishanov Shohidbek Yusufjonovich ve Alfraganus Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Dr. Husanov Vosikhon Yorkinoğli'ni OMÜ Rektörü Fatma Aydın makamında ağırladı.

        Görüşmede, OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer, Prof. Dr. Alper Kesten ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kaan Gündüz, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. İsmail Uzun, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz ve Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aycan da hazır bulundu.

        Toplantıda, iki üniversitenin tıp fakülteleri arasında yürütülebilecek iş birliği olanakları detaylıca ele alındı. Görüşülen temel konular arasında ortak araştırma projeleri, ortak yayın faaliyetleri ile öğrenci ve öğretim elemanı değişim programlarına ilişkin iş birliği olanakları yer aldı.

