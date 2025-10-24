Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ardından

        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 01:03 Güncelleme: 24.10.2025 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, Dinamo Kiev karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

        Maçın ilk dakikalardan itibaren iyi oynadıklarını anlatan Alman teknik adam, "Ofansif anlamda çok agresiftik. Defansif olarak da iyiydik. Rakibe bir net pozisyon verdik. Onu da değerlendiremediler. Maçın geri kalanında pozisyon vermedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Sezon başında takımın kötü oynadığı konusunda eleştiriler aldıklarını dile getiren Reis, "Son haftalardaki performans ile bu görüşler değişti. Takıma yeni katılan oyuncular entegre oldu. Tüm oyuncular forma savaşı veriyor. İlk 11’e girmek için tüm oyuncularım çok çalışıyor. Bu mantaliteyi koruyarak, performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak." diye konuştu.

        Thomas Reis, hedefleriyle ilgili şunları kaydetti:

        "Konferans Ligi’ndeki hedefimiz bir sonraki karşılaşmayı da kazanmak. Şu anda iyi bir pozisyondayız. Bunu sürdürmek istiyoruz. Aynı zamanda oyunumuzu gelişmek istiyoruz. Her maç çok zor. İki hafta sonra Avrupa’da oynayacağımız maçta da bugünkü performansı göstermek zorundayız. Sonuç olarak sadece 6 puana sahibiz ve bu puan şu anda üst turlara çıkmak için yeterli değil. Bu tür başarılı sonuçlar aldıktan sonra rehavete kapılarak hatalar yapılabiliyor. Ben de hata yapmak istemiyorum. Bu performanstan zevk alıp, devam etmemiz lazım."

        Teknik direktör olarak Avrupa'da ilk kez mücadele ettiğini anlatan Reis, "Bir başarı varsa bunu oyuncularımla birlikte elde ettik. Türk futbolu adına çok önemli bir sonuç elde ettik. Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor'un kazanması ülke puanına önemli katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Donald Trump'tan Venezuela'ya operasyon açıklaması
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Kadıköy'de Fener alayı!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Tedesco: Galibiyeti hak ettik!
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Donald Trump Şi Cinping ile görüşecek
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Samsunspor 2'de 2 yaptı!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        Elektrikli testereyle saldırmak istedi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Metrekareye 144 kg yağış düştü! Foça'yı sel vurdu!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        Son düdük çaldı, tansiyon yükseldi!
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Top Stuttgart’ta, ruh Fenerbahçe’de!"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        "Diyalog savaştan iyidir"
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İşte kan donduran kavganın sebebi
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        İstanbul'a sarı kodlu kuvvetli sağanak yağış uyarısı
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        500 bin sosyal konutla 'Ev Sahibi Türkiye' dönemi
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        Gelir İdaresi'nden 'kiralarla ilgili yeni vergi geldiği' iddialarına yanıt
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        CHP kurultay davasında ne bekleniyor? İşte 4 olası senaryo
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Neşe Aksoy hayatını kaybetti
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Gazze'de İsrail'i kızdıran görüntü
        Ömürlük değilmiş
        Ömürlük değilmiş

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ardından
        Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ardından
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Samsunspor – Dinamo Kiev: 3 – 0
        Samsunspor – Dinamo Kiev: 3 – 0
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Futbol: UEFA Konferans Ligi
        Samsunspor – Dinamo Kiev maçından notlar
        Samsunspor – Dinamo Kiev maçından notlar
        Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği başladı
        Vezirköprü Bilimle Şenleniyor etkinliği başladı