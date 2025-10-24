Samsunspor-Dinamo Kiev maçının ardından

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 3-0 yenen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, "Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Reis, Dinamo Kiev karşısında çok iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Maçın ilk dakikalardan itibaren iyi oynadıklarını anlatan Alman teknik adam, "Ofansif anlamda çok agresiftik. Defansif olarak da iyiydik. Rakibe bir net pozisyon verdik. Onu da değerlendiremediler. Maçın geri kalanında pozisyon vermedik. Maçın kontrolü bizdeydi. Güzel bir galibiyet elde ettik, çok güzel oynadık. Takımımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başında takımın kötü oynadığı konusunda eleştiriler aldıklarını dile getiren Reis, "Son haftalardaki performans ile bu görüşler değişti. Takıma yeni katılan oyuncular entegre oldu. Tüm oyuncular forma savaşı veriyor. İlk 11’e girmek için tüm oyuncularım çok çalışıyor. Bu mantaliteyi koruyarak, performansımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda takım halinde çok iyi iş çıkarttık. Takımımızın başarısının sırrı ise kesinlikle çok çalışmak." diye konuştu.