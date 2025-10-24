Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:52
        Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

        "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi N.G. (48) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza verdi.

        Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

