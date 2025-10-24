Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi N.G. (48) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.