Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi N.G. (48) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza verdi.
Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.
