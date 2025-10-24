Samsunsporlu Tanguy Coulibaly'nin sol diz yan bağında yırtık tespit edildi
Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız sol kanat oyuncusunun Dinamo Kiev karşılaşmasında sol dizinden sakatlandığı belirtildi.
Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edilen Coulibaly'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.
