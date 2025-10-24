GÜNCELLEME - Samsun'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 1 çocuk öldü
Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 çocuktan 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Mustafa Hanefi Ş. (29) yönetimindeki 06 AJ 9607 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Birkan C'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü ile yanında bulunan Ashaf Eren (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Eren, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
