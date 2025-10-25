Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        MHP Havza İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyareti

        MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı tarafından sohbet toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 09:54 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:54
        MHP Havza İlçe Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyareti
        MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı tarafından sohbet toplantısı düzenlendi.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP Belediye Meclis Üyesi Ersin Şener ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, "Derdiniz derdimizdir" konulu sohbet toplantısı kapsamında Küflek Mahallesi muhtarlık binasında mahalle muhtarları ve azalarla bir araya geldi.

        Yüksel, düzenlenen programların toplumun her kesimiyle buluşmaya vesile olacağını belirterek, "Sizlerin taleplerini almak, dertlerimiz ile dertlenmek için yollardayız. Sahada vermiş olduğumuz sözlerin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Birliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayan bu ziyaretlerde çalınmadık kapı, dinlenmedik insan bırakmayacağız." dedi.

