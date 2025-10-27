Samsun'da tünelde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Durumu ağır olan Duran B, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Samsun Ankara kara yolu 19 Mayıs Tüneli'nde, Merzifon yönüne giden Hamit K. (65) idaresindeki 55 AIC 472 plakalı kamyonet, aynı yönde seyreden ve arkasında römork takılı olan Duran B. (67) idaresindeki traktörle çarpıştı.

