Samsun'da 19 bin 300 dolu makaron ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 19 bin 300 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda, 19 bin 300 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

