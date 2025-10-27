Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

Operasyonda 9 şüphelinin üzeri ve araçları ile evlerinde yapılan aramalarda 732 uyuşturucu hap, 155 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 tabanca fişeği, 26 kartuş ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.