        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:56 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:56
        Samsun'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum, Tekkeköy ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 9 şüphelinin üzeri ve araçları ile evlerinde yapılan aramalarda 732 uyuşturucu hap, 155 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 10 tabanca fişeği, 26 kartuş ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

