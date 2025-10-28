Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        MHP Havza İlçe Başkanlığı "Hayırlı günler komşum" ziyaretlerine devam ediyor

        MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı tarafından sohbet toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 09:46 Güncelleme: 28.10.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Havza İlçe Başkanlığı "Hayırlı günler komşum" ziyaretlerine devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MHP Genel Merkezi tarafından hayat geçirilen "Hayırlı günler komşum" temalı ziyaretler kapsamında Havza İlçe Başkanlığı tarafından sohbet toplantısı düzenlendi.

        MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, MHP Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Uzunoğlu ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, "Derdiniz derdimizdir" konulu sohbet toplantısı kapsamında Kocapınar Mahallesi'nde Mahalle Muhtarı Seyfi Kaya ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

        Yüksel, düzenlenen programların toplumun her kesimiyle buluşmaya vesile olacağını belirterek, "Önceliğimiz Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli, ülkemizde yaklaşık 40 yıldır devam eden terör belasına son vermek için çok önemli bir süreç başlattı. Terörsüz Türkiye hedefi, açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmekte olup, bu süreç başarıya ulaştığında kazananın 86 milyon milletimizin tamamı olacaktır. Sizlerin taleplerini almak, dertlerimiz ile dertlenmek için yollardayız. Sahada vermiş olduğumuz sözlerin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Birliğin ve dayanışmanın önemini vurgulayan bu ziyaretlerde çalınmadık kapı, dinlenmedik insan bırakmayacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        13 yıl önce öldürüldü... Bakkal cinayetinde sır perdesi aralandı!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Japonya Başbakanı Trump'ı Nobel'e aday gösterecek
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Sel alarmı verildi
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        “371 hakem” iddiasına ilişkin açıklama
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        'İstanbul Senin' operasyonunda 6 tutuklama
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi

        Benzer Haberler

        Alaçam'da 10 bin kitap öğrencilerle buluşturuldu
        Alaçam'da 10 bin kitap öğrencilerle buluşturuldu
        İstiklal Ticaret Lisesi öğrencilerinden Anadolu Ajansına ziyaret
        İstiklal Ticaret Lisesi öğrencilerinden Anadolu Ajansına ziyaret
        Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
        Samsunspor - Çaykur Rizespor: 1-1
        Samsunspor - Çaykur Rizespor: 1-1
        "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi Projesi"nin ilk etabı düzenlenen törenle başla...
        "Samsun Toplu Ulaşım Sistemi Projesi"nin ilk etabı düzenlenen törenle başla...
        Samsun'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konferansı gerçekleştirildi
        Samsun'da "İmparatorluktan Cumhuriyete Eğitim" konferansı gerçekleştirildi