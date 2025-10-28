AK Parti MKYK Üyesi Karaaslan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Samsun Milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Çiğdem Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaaslan, mesajında, Cumhuriyet'in ilanının 102. yıl dönümünü büyük coşku, heyecan ve gururla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletin iradesinden ve istiklalinden ödün verilmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği Cumhuriyet'in Türk milletinin cesareti ve kahramanlığıyla kurulduğunu vurgulayan Karaaslan, "29 Ekim 1923, aziz milletimizin istiklal uğruna verdiği şanlı mücadelenin taçlandığı gündür. Zor koşullara ve imkansızlıklara karşın milletimizin cesareti ve kahramanlıklarıyla kurulan Cumhuriyet'imiz, bize şanlı ecdadımızın olduğu kadar evlatlarımızın da emanetidir. Bu emanete sahip çıkarak Cumhuriyet'imizi ilelebet muhafaza etme görevi, bugün her birimizin en önemli sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Türkiye'nin bugün sağlık, sosyal politikalar, bilim, teknoloji, enerji, savunma sanayisi ve uzay çalışmaları gibi birçok alanda elde ettiği başarılarla "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ettiğini anlatarak, şunları kaydetti: