Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pozisyon çalışmasıyla günü tamamladı.
Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.
