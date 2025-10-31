Habertürk
Habertürk
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:37
        Samsunspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pozisyon çalışmasıyla günü tamamladı.

        Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.

        Kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

