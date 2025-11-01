Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Eski yükümlü denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak okullara hizmet ediyor

        RECEP BİLEK - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan eski yükümlü, denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olaraka boyadığı okulların çevre temizliğini yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski yükümlü denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak okullara hizmet ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        RECEP BİLEK - Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan eski yükümlü, denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olaraka boyadığı okulların çevre temizliğini yapıyor.

        Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, kamu yararına ücretsiz çalıştırma kapsamında yükümlülüğünü yerine getirenlerin çalıştırılması için çeşitli programlar gerçekleştiriliyor.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün takibindeki bazı yükümlüler, Çarşamba Halk Eğitimi Merkezi tarafından verilen boyacılık eğitimini tamamlayıp okullarda görevlendirildi.

        Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 2022 yılında denetim gören 42 yaşındaki Mevlüt Bayrak da denetim süresi bitmesine rağmen gönüllü olarak denetimli serbestliğin okullardaki projelerinde yer almak istedi.

        Kürtün İlkokulu ve Ortaokulunda yürütülen projeye katılan Bayrak, diğer yükümlülerle birlikte okulu ve çevresini boyayıp temizliğini yaptı.

        Kürtün Mahallesi Muhtarı Özkan Yıldırım da gösterdiği duyarlılık ve mahalleye verdiği destekten dolayı Bayrak'a boya makinesi hediye etti.

        Bayrak, AA muhabirine, cezasını tamamladıktan sonra Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün faaliyetlerine katılmak istediğini kuruma ilettiğini söyledi.

        Çocukların sınıflarına mutlu döndüklerini gördükçe kendisinin de mutlu olduğunu anlatan Bayrak, "Yaptığımız işlerde de daha motive oluyorum. 2 yıl denetim gördüm. Boya işlerini yapabileceğimi söyledim. O şekilde başladık. Çocukları mutlu görmek bana da mutluluk veriyor." dedi.

        Bayrak, gönüllü olarak denetimli serbestlik projelerinde yer aldığını belirterek, bu tür projelerde yer almayı sürdüreceğini kaydetti.

        Proje çerçevesinde 6 okulu boyadıklarını aktaran Bayrak, "Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bana bu şansı tanıdıkları için teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        - İnsana dokunulan projeler toplumsal iyileşmenin bir parçası

        Çarşamba Denetimli Serbestlik Müdürü Habil Kanoğlu ise denetimli serbestlikte 20 yılın geride bırakıldığını, insana dokunulan projelerin toplumsal iyileşmenin bir parçası olduğunu gördüklerini dile getirdi.

        Bayrak'ın gönüllü olmasıyla başlayan serüvenin iyilik doğurmaya devam ettiğini vurgulayan Kanoğlu, "Kamu yararına ücretsiz çalışmayı gönüllü çalışmaya dönüştüren kardeşimizin öz kaynaklarıyla götürmeye çalıştığı bu sürecin, bir köy ilkokulunu boyarken yeni bir güzelliğe vesile olduğunu gördük." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!

        Benzer Haberler

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kızlan Yaylası sonbahar renklerine büründü
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'a konuk olacak
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        19 Mayıs'ta "Engiz çileği" üretiminin artırılmasına çalışılıyor
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        3 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 10 gözaltı (2)
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da kamyonetin çarptığı 2 kişi hayatını kaybetti
        Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ambulans şoförü tutuklandı (2)
        Üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan ambulans şoförü tutuklandı (2)