Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da traktörün altında kalan sürücü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 01:08 Güncelleme: 04.11.2025 - 01:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da traktörün altında kalan sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        M.S. (45) yönetimindeki 36 SC 735 plakalı traktör, Doğanca Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ekipler tarafından traktör altından çıkarılıp, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        Otomobil markete daldı!
        Otomobil markete daldı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Bafra'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Bafra'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı; 3 yaralı
        Motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı; 3 yaralı
        Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
        SAMDOB "Sonsuz Uyanış" balesini sanatseverlerle buluşturdu
        SAMDOB "Sonsuz Uyanış" balesini sanatseverlerle buluşturdu
        Arkadaşını bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
        Arkadaşını bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı
        Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı
        Samsun'da 2 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı