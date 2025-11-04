Bafra'da traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.
M.S. (45) yönetimindeki 36 SC 735 plakalı traktör, Doğanca Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ekipler tarafından traktör altından çıkarılıp, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
