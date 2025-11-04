Samsunspor, Hamrun Spartans maçı hazırlıklarına devam etti

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü rondo ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamladı.

