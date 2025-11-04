Samsun'da çeltik arazisinde iki kardeşi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik arazisinde 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik arazisinde 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, çeltik hasadı yapan A.Y. (51) ve kardeşi M.Y'yi (48) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Z.S'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı Bafra Sulh Ceza Hakimliğince, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Şirinköy Mahallesi'nde dün, Z.S, tartıştığı A.Y. ve kardeşi M.Y'yi arazisini izinsiz kullandıkları iddiasıyla pompalı tüfekle ateş ederek yaralamış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
Zanlı ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç aleti tüfekle yakalanmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.