        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da çeltik arazisinde iki kardeşi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik arazisinde 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 19:10 Güncelleme: 04.11.2025 - 19:10
        Samsun'da çeltik arazisinde iki kardeşi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı
        Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik arazisinde 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, çeltik hasadı yapan A.Y. (51) ve kardeşi M.Y'yi (48) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Z.S'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı Bafra Sulh Ceza Hakimliğince, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

        Şirinköy Mahallesi'nde dün, Z.S, tartıştığı A.Y. ve kardeşi M.Y'yi arazisini izinsiz kullandıkları iddiasıyla pompalı tüfekle ateş ederek yaralamış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

        Zanlı ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç aleti tüfekle yakalanmıştı.

