Samsun'da çeltik arazisinde iki kardeşi tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Şirinköy Mahallesi'nde dün, Z.S, tartıştığı A.Y. ve kardeşi M.Y'yi arazisini izinsiz kullandıkları iddiasıyla pompalı tüfekle ateş ederek yaralamış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.

Alınan bilgiye göre, çeltik hasadı yapan A.Y. (51) ve kardeşi M.Y'yi (48) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Z.S'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

