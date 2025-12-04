Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kışla Mahallesi Böğürtlen Sokak'ta, Resul K. (36) ile Mertcan K. (22) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mertcan K. tabancayla Resul K'ye ateş etti.
Yaralanan Resul K, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaçan şüpheli Mertcan K. silahıyla birlikte yakalanarak emniyete götürüldü.
