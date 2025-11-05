Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 5 zanlı adliyede
Samsun'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye götürüldü.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 2'si ihraç öğretmen 5 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramada örgüt için kullanıldığı değerlendirilen para da ele geçirildi.
Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.
Soruşturma kapsamında ayrıca 4'ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere 5 şüpheli de emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
