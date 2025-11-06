Havza'da organ bağışı etkinliği düzenlendi

Havza’da Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında seminer düzenlendi.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, Havza Devlet Hastanesi ve Havza Müftülüğü iş birliğinde organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla seminer gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Doğan Uygun, organ nakilin önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde binlerce insan organ nakli beklemekte. Hayatları bağışlanacak organlara bağlı. Gelecekte bekli de bizler veya yakınlarımız da bu durumda olabilir." dedi.

Daha sonra Havza Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Demirci, organ nakli konusunda yasal mevzuat, organ bağışının nasıl yapılabileceği konularında, Op.Dr. İlknur Çınar Dura organ naklinin tıbbi uygulamaları, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı da organ naklinin dini boyutu ile ilgili bilgi aktardı.

Organ bağışçısı Ömer Çelik ise kardeşine böbreğini bağışladığını dile getirerek, "Kardeşime böbrek yetmezliği teşhisi konuldu, ailesi olarak bizler gönüllü olduk. Allah nasip etti, bağışçı oldum ve kardeşim sağlığına kavuştu. Bu süreçte çaresizce organ nakli bekleyen insanları görmek beni çok etkiledi." ifadesini kullandı.