Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da organ bağışı etkinliği düzenlendi

        Havza'da Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'da organ bağışı etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Havza’da Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında seminer düzenlendi.

        Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü, Havza Devlet Hastanesi ve Havza Müftülüğü iş birliğinde organ bağışı farkındalığını artırmak amacıyla seminer gerçekleştirildi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerin açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Merve Doğan Uygun, organ nakilin önemli bir konu olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde binlerce insan organ nakli beklemekte. Hayatları bağışlanacak organlara bağlı. Gelecekte bekli de bizler veya yakınlarımız da bu durumda olabilir." dedi.

        Daha sonra Havza Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mustafa Demirci, organ nakli konusunda yasal mevzuat, organ bağışının nasıl yapılabileceği konularında, Op.Dr. İlknur Çınar Dura organ naklinin tıbbi uygulamaları, İlçe Müftüsü Cemil Alıcı da organ naklinin dini boyutu ile ilgili bilgi aktardı.

        Organ bağışçısı Ömer Çelik ise kardeşine böbreğini bağışladığını dile getirerek, "Kardeşime böbrek yetmezliği teşhisi konuldu, ailesi olarak bizler gönüllü olduk. Allah nasip etti, bağışçı oldum ve kardeşim sağlığına kavuştu. Bu süreçte çaresizce organ nakli bekleyen insanları görmek beni çok etkiledi." ifadesini kullandı.

        Seminerin sonunda Kaymakam Mustafa Ayvat, konuşmacılara hediye ve çiçek verdi.

        Ayvat, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, "Organ nakli oldukça hayati bir konu. Bizim inancımız her fırsatta insanın yaşatılmasına vurgu yapmakta. Dinimizce de caiz olan organ bağışının artması hayati öneme sahip. Sağlık koşulları elveren tüm halkımızı organ bağışına davet ediyorum." diye konuştu.

        Seminer sonunda İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan stantta organ bağışı kabulü yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Samsun'da Aile Akademisi Programı ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi...
        Samsun'da Aile Akademisi Programı ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi...
        Samsun'da bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Samsun'da bir kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Samsun'da taksinin önündeki kamyonete çarpmaktan son anda kurt...
        GÜNCELLEME - Samsun'da taksinin önündeki kamyonete çarpmaktan son anda kurt...
        Samsun'da taksinin önündeki kamyonete çarpmaktan son anda kurtulması kamera...
        Samsun'da taksinin önündeki kamyonete çarpmaktan son anda kurtulması kamera...
        Samsun'da evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı
        Samsun'da evden ziynet eşyası çalan 2 zanlı tutuklandı
        Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu
        Alaçam Devlet Hastanesinde organ bağışı standı kuruldu