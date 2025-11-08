Samsun'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
Gazipaşa Mahallesi Türk Ocağı Caddesi'nde Fatma Ö'ye ait iş yerinin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Bafra İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.