Tekkeköy'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği yapıldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Cemal Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.
Katılımcılar, okul bahçesinde 100’ü aşkın meyve fidanı ve 100 süs bitkisini toprakla buluşturdu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğrencilerde çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Diktiğimiz her fidan, geleceğe nefes olacak. Öğrencilerimizin doğayla bağ kurmasını, çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu tür etkinlikleri sadece bir günle sınırlı tutmayacağız." dedi.
Etkinliğe Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, kurum amirleri ve okul müdürleri katıldı.
