Tekkeköy'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği yapıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, öğrencilerde çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Diktiğimiz her fidan, geleceğe nefes olacak. Öğrencilerimizin doğayla bağ kurmasını, çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Bu tür etkinlikleri sadece bir günle sınırlı tutmayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.