Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ligdeki konumlarını değerlendirdi:

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, sezonun tamamlanan üçte birlik kısmına bakıldığında lig başında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:40 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ligdeki konumlarını değerlendirdi:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, sezonun tamamlanan üçte birlik kısmına bakıldığında lig başında belirledikleri hedeflere ulaştıklarını söyledi.

        Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde dijital içerik üreticileri ile bir araya gelerek sohbet etti.

        Samsunspor'un geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak istediklerini belirten Bilen, "Dijital içerik üreticilerine Samsunspor'u anlattık. Hedefimiz Samsunspor Kulübünü olabildiğince geniş kitlelere, geniş sosyal mecralara yayabilmek. Hem taraftar sayımızı hem de sempatizanımızı artırmayı hedefliyoruz." dedi.

        Sezonun geride kalan 12 maçlık periyodunu değerlendiren Bilen, şöyle devam etti:

        "Ligin üçte biri sona erdi. Özellikle evimizde Hesap.com Antalyaspor ve Çaykur Rizespor ile deplasmanda Gaziantep FK karşısında şanssız puanlar kaybettik. Buna rağmen lig başında hedeflediğimiz noktada olduğumuzu söyleyebilirim. Başkanımız lig başlarken, ilk 5'in içinde olmayı ve finale girdiğimiz zaman da Avrupa kupalarına katılacak sırada ligi bitirmeyi hedef olarak koymuştu önümüze. Onun önderliğinde bu hedefe doğru adım adım gidiyoruz. Haftada 3 maç oynadığımız 3-4 haftayı da sayarsak, çok yoğun maç trafiğimiz var. Bu nedenle milli ara bize ilaç gibi geldi diyebiliriz."

        Bilen, milli takım arasından sonraki bir aylık süreçte 3'ü Konferans Ligi, 5'i Süper Lig olmak üzere 8 maç oynayacaklarına işaret ederek, "Beşiktaş, Galatasaray ve Göztepe gibi çok zorlu rakiplerle oynayacağız. Teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerimize güveniyoruz. Milli aradan mental ve fiziksel olarak dinlenerek iyi dönüş yapacaklarına inanıyoruz. Beşiktaş maçıyla başlayıp dışarıda oynayacağımız İzlanda'daki maçımızla 8 maçlık periyodu en az kayıp ve en fazla puanla kapatmayı arzuluyoruz. Konferans Ligi'nde de ilk 8 takım arasına girerek bir üst turda mücadele etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Kadromuzu muhafaza edip olabildiğince kadro derinliği yaratmak istiyoruz"

        Devre arasında takıma takviye yapmayı planladıklarını vurgulayan Bilen, şunları kaydetti:

        "Başkanımızın liderliğinde transfer komitemiz sezon boyunca çalışıyor. Muhtemeldir ki ara transfer döneminde de kadro derinliği ve zenginliği açısından yerli ve yabancı takviye etmek için komitemizin önerdiği oyuncuları başkanımız, Samsunpor'a kazandıracaktır. Bu çalışmalara başladığını kamuoyuyla da paylaşmıştı. Biz öncelikle mevcut kadroyu mutlaka elimizde tutacağız. Tabii oyuncularımıza da gelen teklifler var ama kadromuzu muhafaza edip olabildiğince kadro derinliği yaratmak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        PFDK bahis soruşturması cezalarını açıkladı!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Eşini ve 2 kızını öldüren polis cinayet büroda sustu!
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Türkiye'ye saç ekimi ve diş tedavisine gelen İngiliz hayatını kaybetti
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        İstanbul'da 84 güzergahta hız limiti yeniden belirlendi
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Dehşetin izleri gün ağacınca ortaya çıktı!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Arızayı gidermek istedi... Silobas tankıyla trajik son!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Rafa Silva için gözler Serdal Adalı'da!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu davasında 2 kişiye 16 yıl 3'er ay hapis
        Uyuşturucu davasında 2 kişiye 16 yıl 3'er ay hapis
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Samsun'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Başkan Doğan'dan şehit ailesine taziye
        Başkan Doğan'dan şehit ailesine taziye
        Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Samsunspor'dan 11 maçlık yenilmezlik serisi
        Samsunspor'dan 11 maçlık yenilmezlik serisi
        "Pedalla Kitap Götürüyoruz" kampanyasına destek
        "Pedalla Kitap Götürüyoruz" kampanyasına destek