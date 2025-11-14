Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da vatandaşlar sosyal konut dolandırıcılığına karşı uyarıldı

        Samsun'da vatandaşlar sosyal konut dolandırıcılığına karşı uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:00
        Samsun'da vatandaşlar sosyal konut dolandırıcılığına karşı uyarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "sosyal konut" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerini engellemek için İlkadım ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

        İlçede bulunan çay ocaklarında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, vatandaşlara yalnızca resmi siteler üzerinden başvuru yapılması, sahte internet sayfalarına karşı dikkatli olunması ve telefonla arayıp "kurada öncelik" vaadiyle para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği anlatıldı.

        Yapılan çalışmada 310 kişi bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

