Samsun'da vatandaşlar sosyal konut dolandırıcılığına karşı uyarıldı.

İlçede bulunan çay ocaklarında düzenlenen bilgilendirme toplantısında, vatandaşlara yalnızca resmi siteler üzerinden başvuru yapılması, sahte internet sayfalarına karşı dikkatli olunması ve telefonla arayıp "kurada öncelik" vaadiyle para talep eden kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "sosyal konut" adı altında yapılan dolandırıcılık girişimlerini engellemek için İlkadım ilçesinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

